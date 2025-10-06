Tráiler pierde control y vuelca en San Jerónimo Ocotitlán

La volcadura de un tráiler ocurrida la tarde de este domingo sobre la autopista Puebla–Orizaba provocó el cierre temporal de la circulación en dirección a Puebla y largas filas de vehículos varados, debido a los trabajos de retiro de la unidad siniestrada.

El accidente se registró a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, cuando el conductor de un tráiler perdió el control al intentar rebasar otra unidad, lo que ocasionó que el vehículo volcara sobre el carril de alta velocidad. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del chofer, ya que la cabina recibió el mayor impacto.

Debido al percance, la vialidad fue cerrada momentáneamente mientras arribaban elementos de seguridad y de auxilio vial para abanderar la zona y evitar nuevos accidentes. La fila de vehículos alcanzó varios kilómetros, hasta el puente de incorporación hacia Tepeaca.

En el lugar ya se encuentran cuerpos de emergencia y personal de grúas trabajando en el retiro del tráiler, aunque se desconoce la hora estimada para la reapertura total de la autopista.

Editor: César A. García

