Bety Sánchez entrega mobiliario al Centro Escolar de Zacatlán

Como parte del impulso a la educación y a través del programa #EscuelasDe10, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, entregó mobiliario para pintura al Centro Escolar Juan N. Méndez.

La mañana del sábado 4 de octubre, la presidenta municipal participó en una faena organizada por directivos, docentes, padres de familia y alumnos, para darle mantenimiento a las instalaciones del Centro Escolar.

Dentro de los trabajos destacaron: pintura en distintas áreas, corta de césped, recolección de basura, entre otras actividades.

Bety Sánchez aprovechó para entregar mobiliario como butacas y botes de pintura, para mejorar la imagen de este importante centro educativo.

Te recomendamos: