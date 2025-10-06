Joven es asesinado en inmediaciones del mercado La Acocota

Un hombre fue asesinado a puñaladas la tarde de este domingo en las inmediaciones del mercado La Acocota, en la ciudad de Puebla. Las primeras versiones apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo con testigos, el hombre —de aproximadamente 25 años de edad— discutía con otro individuo en la esquina de la 18 Norte y 2 Oriente, cuando su agresor sacó un arma punzocortante y lo atacó en repetidas ocasiones.

La víctima recibió múltiples heridas en el pecho, por lo que testigos pidieron ayuda y llamaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando paramédicos y policías llegaron al lugar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El agresor huyó corriendo tras el ataque. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo a través del Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar tanto a la víctima como al responsable.

