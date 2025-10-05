Néstor Camarillo anticipa caída del PRI en Puebla para 2027

El senador Néstor Camarillo Medina auguró la caída del PRI en las elecciones de 2027, así como el repunte de Movimiento Ciudadano (MC) como la segunda fuerza política en Puebla.

En entrevista, el exdirigente estatal del PRI minimizó los señalamientos que lo responsabilizan por la debacle del partido tricolor.

Apuntó que, después de su renuncia como militante, más de 300 liderazgos decidieron sumarse, como él, al proyecto de MC.

En ese sentido, previó que la negativa de los actuales dirigentes priistas de aceptar la crisis que vive el partido les traerá mayores problemas.

“No sabría decirlo, no tengo una bola mágica; lo que sé es que sí, se les va a complicar mucho en el interior del estado”, aseveró.

Aunque evitó decir si el PRI desaparecerá en Puebla para el proceso electoral de 2027, sí proyectó que perderán fuerza al interior del estado.

A la par, aseguró que MC seguirá creciendo y se posicionará como la segunda fuerza política a nivel estatal.

Camarillo Medina también descartó que la mayoría de militantes que se fueron con él sean sus familiares, como lo afirmó la secretaria general, Delfina Pozos.

Editor: César A. García

