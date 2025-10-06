Bad Bunny rinde homenaje a “El Chavo del 8” en estreno de SNL

Bad Bunny sorprendió al mundo al rendir homenaje a “El Chavo del 8” durante su participación como anfitrión en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL).

El sketch recreó la vecindad con Marcello Hernández en el papel de “El Chavo”, Sarah Sherman en el de “La Chilindrina”, Andrew Dismukes como “Don Ramón” y Chloe Fineman en el rol de “Doña Florinda”.

Asimismo, contó con la participación de actores emblemáticos como Jon Hamm interpretando al “Profesor Jirafales” y el comediante Kenan Thompson dando vida al “Señor Barriga”.

Por su parte, el músico puertorriqueño interpretó a “Quico”, con sus característicos cachetes inflados y tono particular de Carlos Villagrán, quien generó reacciones divididas en redes sociales.

A pesar de estar en inglés, la parodia capturó la esencia de la comedia latina, con gestos, frases y situaciones reconocibles. Algunos celebraron el guiño cultural, mientras que otros lo consideraron fuera de lugar.

La representación llega en medio del debate por su confirmación como la estrella del medio tiempo del Super Bowl. Mientras algunos critican su elección, otros aplauden su inclusión.

Bad Bunny aprovechó su monólogo para responder a las críticas con humor y reafirmar el orgullo de representar a la comunidad latina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

