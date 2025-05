Armenta encabeza faena comunitaria en Huaquechula

“El gobernador y los presidentes municipales, no deben actuar como emperadores ni virreyes. Somos iguales, gobernar implica trabajar con la gente, no por encima de ella”, así lo reiteró el mandatario Alejandro Armenta, al encabezar la Faena No. 21 junto con habitantes de Huaquechula.

En la comunidad de Cacaloxúchitl, el ejecutivo estatal señaló que la autoridad no se impone, sirve y acompaña, debido a que el gobierno y el pueblo tienen la misma dignidad, expresó.

La faena, además de rescatar una práctica ancestral de los pueblos originarios, simboliza una forma de hacer gobierno basada en el respeto, la participación y la solidaridad. Esta visión respalda una administración humanista, con valores, principios y fundamentos éticos.

Alejandro Armenta recordó que, desde 1990, ha participado directamente en labores comunitarias, al lado del pueblo, con esfuerzo, compromiso y constancia. Afirmó que la Cuarta Transformación que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, se construye desde el territorio, con el pueblo como protagonista y con el humanismo mexicano como base.

Esta acción refleja el compromiso del gobierno estatal con una administración cercana, honesta y con sentido comunitario. Se cumplen metas, se sigue una misión clara y se mantiene una visión con rumbo, bajo los pilares de la bioética social.

Al finalizar la jornada, se hizo un llamado colectivo: “cuidar los espacios públicos es responsabilidad de todas y todos”. Además, desde el Gobierno del Estado de Puebla se refrendó el compromiso de que los tres órdenes trabajen en coordinación con la sociedad, sin pretensiones de superioridad, ni privilegios y sin distingo partidista.

