40% de carpetas de investigación en Puebla siguen pendientes

Cuatro de cada 10 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado el año pasado en Puebla siguen pendientes, de las cuales el 61 por ciento se encuentran en etapa de investigación.

Lo anterior de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia federal y estatal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante 2024 se abrieron 80 mil 5 carpetas de investigación en Puebla, de las cuales 32 mil 922 están pendientes; en 203 de los casos se trata de menores de edad, por lo que se tratan como justicia para adolescentes.

Hay 11 mil 494 que no se han resuelto, ya que están en trámite en el órgano o unidad administrativa encargada del ejercicio de la función de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y 464 tienen una orden judicial pendiente de cumplimentarse.

El 13 por ciento de los delitos denunciados y que las fiscalías abren una carpeta de investigación es el de violencia familiar, el 9 por ciento robo de vehículo, 8 por ciento lesiones y el 7 por ciento amenazas.

En cuanto a los menores denunciados, lesiones y abuso sexual son los delitos con mayor incidencia. Homicidio doloso, violencia familiar y homicidio culposo son los delitos que más impactaron a los hombres como víctimas.

En tanto, para las mujeres es la violencia familiar, así como delitos sexuales, como abuso sexual, acoso sexual y violación. Para los menores de edad, los delitos más frecuentes son abuso sexual y violación, de acuerdo con el censo.

