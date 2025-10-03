Juicio de Cecilia Monzón tendrá audiencias diarias para evitar retrasos

El Tribunal de Enjuiciamiento decidió que el juicio por feminicidio de Cecilia Monzón a partir del 13 de octubre tendrá audiencias de lunes a viernes, por lo cual se acelerará el proceso, informó Helena Monzón.

Además, determinó que Javier N. tenga varios asesores legales privados o defensores públicos para evitar el retraso de audiencias ante ausencia por enfermedad de los litigantes.

Esto, debido a que este día de nueva cuenta el abogado del exaspirante a la gubernatura volvió a presentarse como enfermo y se suspendió la audiencia programada.

Helena consideró que la decisión del Tribunal fue para poner orden, debido a que era una acción recurrente por parte del abogado del político.

“Hasta ahora Javier, con un solo abogado, lo que ha hecho es frenar el avance, porque si solo tiene uno nombrado y ese uno suele estar enfermo, como es esta recurrencia supuestamente, lo que pasa es que en días como hoy no podemos celebrar la audiencia”, dijo.

La hermana de la activista lamentó que en la semana solo hayan podido celebrar una audiencia de las tres, pero celebró las decisiones del Tribunal.

Hay que recordar que el miércoles pasado denunció que una de las pruebas documentales en el juicio fue perdida por personal del Poder Judicial por varias horas, lo que retrasó el inicio de la audiencia y el proceso que supera las 50 audiencias.

