Destacan proyectos y productos poblanos en mañanera de Sheinbaum

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que en Puebla también se apoya a los micro y pequeños empresarios y los productos elaborados en la entidad como el calzado, café y, próximamente, las bicicletas de la paraestatal Yankuilotl.

Este viernes, el mandatario tuvo un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la “Mañanera del pueblo” para promover la iniciativa “Viernes muy mexicano”, a la que se sumaron diversos comercios locales para ofrecer promociones y ofertas para impulsar la economía local.

​Alejandro Armenta inició su intervención felicitando a la presidenta por su primer año de gobierno y afirmó que a Puebla “le ha ido muy bien” gracias a su generosidad y a la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Indicó que, siguiendo su directriz, en la entidad se impulsa el consumo local y los productos de origen poblano como el café, que será comercializado con la marca “5 de Mayo”, y el calzado elaborado en talleres de Tehuacán y Tepeyahualco, donde su administración compró 300 mil pares para entregar de forma gratuita a estudiantes.

Asimismo, presumió el prototipo final de bicicleta “hecha por manos poblanas”, que forma parte de la paraestatal Yankuilotl, que será la encargada de fabricar las unidades para el sistema de bicicletas públicas que pretende implementar en la entidad junto con una red de 500 kilómetros de ciclopistas.

