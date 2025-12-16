Instalan Comisión Permanente del Congreso para periodo de receso

En el Congreso del Estado se instaló la Comisión Permanente para el Primer Periodo de Receso del segundo año de ejercicio legal, que actuará del 16 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026.

La Comisión Permanente está conformada por las y los diputados: Elías Lozada Ortega, Nayeli Salvatori Bojalil, Celia Bonaga Ruiz, Ana Laura Gómez Ramírez, Araceli Celestino Rosas, María Fernanda de la Barreda Angon, Fedrha Isabel Suriano Corrales, Delfina Pozos Vergara y Pavel Gaspar Ramírez.

A propuesta del presidente del órgano, Elías Lozada Ortega, las y los miembros aprobaron que las sesiones se lleven a cabo en el Salón de Pleno del recinto legislativo.

