Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula en derrota ante Anthony Joshua

El youtuber y boxeador Jake Paul sufrió una “doble fractura de mandíbula” durante su combate ante el excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua, según confirmó el propio Paul a través de sus redes sociales.

La lesión ocurrió en la pelea del viernes, donde Joshua terminó imponiéndose por nocaut técnico en el sexto asalto.

Paul publicó una radiografía que mostraba la fractura en dos lugares de su mandíbula, acompañada del mensaje: “Doble fractura de mandíbula. Denme a Canelo en diez días”.

En una publicación posterior desde lo que parecía una habitación de hospital, añadió: “Gracias por todo el apoyo, estoy bien”.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

El combate, celebrado en el Kaseya Center de Miami ante 19 mil 600 espectadores, mostró la disparidad de experiencia y poder entre ambos contendientes.

Joshua, quien pesó 243 libras frente a las 216 de Paul, controló el ritmo desde el inicio y comenzó a mostrar su superioridad en el quinto asalto, derribando en dos ocasiones al youtuber.

En el sexto round, un potente uppercut de derecha envió a Paul a la lona, seguido por otra combinación que lo volvió a derribar. Aunque Paul logró ponerse de pie, un derechazo definitivo de Joshua lo mandó a la lona por cuarta y última vez, llevando al réferi a detener la pelea.

Tras la victoria, Joshua reconoció el esfuerzo de su rival: “Se levantó una y otra vez. Lo respeto por intentarlo. Pero enfrentó esta noche a un boxeador de verdad”.

