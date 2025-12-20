Subastarán por al menos 10 mdd tenis usados por Kobe Bryant

Los tennis Nike Kobe 6 ‘Grinch’, que el legendario jugador Kobe Bryant utilizó en el partido de Navidad de 2010 contra el Miami Heat de LeBron James, han sido puestas a subasta con un precio mínimo de venta de 10 millones de dólares.

La plataforma encargada de la puja es Joopiter, propiedad del artista y productor musical Pharrell Williams.

El calzado, de un característico color verde brillante con textura de escamas, fue presentado originalmente como ‘Green Mamba’ en referencia al apodo del jugador. Sin embargo, su estreno en la fecha navideña consolidó el sobrenombre coloquial de ‘Grinch’, en alusión a la criatura que odia la festividad.

Kobe Bryant's actual game-worn Nike Kobe 6 "Grinch" is being auctioned off



Current estimate: $10M pic.twitter.com/OXuJhwfX9B — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) December 12, 2025

Las zapatillas, que incluyen la firma de Bryant, se exhibieron esta semana en un local de Beverly Hills, California, junto a otros artículos coleccionables del atleta, a la vista de potenciales compradores.

En el partido donde las estrenó, Bryant anotó 17 puntos en la derrota de Lakers por 80-96.

En agosto pasado, una tarjeta coleccionable firmada por Bryant y Michael Jordan fue adjudicada por más de 12.9 millones de dólares en la casa Heritage Auctions, estableciendo un récord en Estados Unidos para una tarjeta deportiva.

Te recomendamos: