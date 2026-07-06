Puebla refuerza vigilancia contra grupos criminales en límites con Guerrero y Oaxaca

Las organizaciones criminales identificadas como Los Ardillos y Los Rojos operan en algunos municipios poblanos, principalmente aquellos que se ubican en las franjas limítrofes con Guerrero y Oaxaca, por lo que se han reforzado las acciones de vigilancia e inteligencia, aseguró el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.

En conferencia de prensa, explicó que Los Ardillos, originarios de Guerrero, han extendido su zona de influencia hacia comunidades poblanas, lo que ha generado solicitudes de apoyo por parte de habitantes y autoridades municipales ante presuntas amenazas, como las que acusó la alcaldesa de Ixcamilpa, Delia García.

Mientras que, en la zona limítrofe con Oaxaca se ha detectado la operación de Los Rojos, organización relacionada con el robo al transporte de carga.

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Ante este panorama, el vicealmirante señaló que se desplegó un destacamento de la Policía Estatal que trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en ambas regiones.

Asimismo, dijo que se instalaron mesas de inteligencia especializadas para elaborar mapas de incidencia delictiva que permitan identificar a los integrantes de estos grupos criminales y concretar su captura.

Ciudadanos impiden incursión de Guardia Nacional en Esperanza

Por otra parte, confirmó que un grupo de ciudadanos frustró un cateo de ministeriales en el municipio de Esperanza por el robo de un tractocamión, debido a que argumentan no confían en los elementos de Guardia Nacional (GN).

Señaló que la Policía Estatal es la que interviene en la atención de los incidentes que tienen que ver con el robo a transporte en dicha demarcación, ya que desde hace tiempo la Guardia Nacional tiene conflictos con los pobladores.

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