Lupita Cuautle exhorta a servidores públicos a redoblar esfuerzos

En un llamado a mantener el compromiso con la ciudadanía y fortalecer el trabajo institucional, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, exhortó a las y los servidores públicos a redoblar esfuerzos de cara al cierre del segundo año de gobierno, privilegiando a cercanía con la población, la planeación estratégica y en los resultados.

La edil informó que el próximo 22 de julio presentará el penúltimo informe trimestral de su administración, ejercicio de rendición de cuentas mediante el cual se dará a conocer a la población sanandreseña las acciones realizadas, las zonas del municipio donde se ha ejecutado y los recursos públicos destinados, en cumplimiento de los compromisos asumidos al inicio de su gobierno.

Durante su mensaje, Lupita Cuautle destacó que la preparación del Segundo Informe de Gobierno representa una oportunidad para consolidar los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que invitó a las dependencias municipales a enfocar sus esfuerzos en atender las necesidades de cada localidad de San Andrés Cholula.

En la ceremonia cívica, los honores a la bandera estuvieron a cargo del 1er Regimiento de Caballería de la 25 Zona Militar y la interpretación de los himnos por la banda de música de la Sexta Región Militar. Al término también se entregaron reconocimientos al personal jurídico del Ayuntamiento por su desempeño y labor al servicio público.

El Gobierno municipal continúa fortaleciendo la gobernabilidad, el diálogo y la participación ciudadana para consolidar un municipio con mayor bienestar, inclusión y desarrollo.

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