Armenta entrega insumos y maquinaria a productores en Ahuazotepec

En Ahuazotepec, el gobernador Alejandro Armenta encabezó la entrega de acciones del programa de obra comunitaria “Por Amor a Puebla”, consolidado como una herramienta clave para reconstruir el tejido social y fomentar la paz.

Se entregaron insumos, maquinaria y herramienta a mil 150 productores, con una inversión superior a 14 millones de pesos, así como más de 16 millones de pesos para 54 proyectos de obra comunitaria, liderados principalmente por mujeres.

Este programa ha concretado más de 4 mil quinientas obras en todo el estado, con una inversión superior a mil millones de pesos. En la microrregión de Ahuazotepec, se han ejecutado 132 obras que benefician a más de 195 mil personas, bajo un modelo de participación directa y administración comunitaria.

“Este programa no terminará con nuestro sexenio. Será una política permanente para devolverle al pueblo lo que es suyo”, afirmó el mandatario.

La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, destacó que estas obras mejoran las condiciones de vida de miles de familias y fortalecen la economía local. “En Puebla el campo no es un sector más, es el corazón de la economía”, aseguró.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, subrayó que este modelo elimina la burocracia y empodera a las comunidades, con la administración de mujeres organizadas que dan ejemplo de transparencia.

El presidente del concejo municipal de Ahuazotepec, José Luis Cuevas, celebró la llegada del programa a su municipio, destacando el compromiso con la gente.

Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de Puebla actúa en coherencia con los principios del humanismo mexicano. “Obra sin moches, sin deuda, con transparencia y con sentido social: así se construye un mejor Puebla”, concluyó el gobernador Alejandro Armenta.