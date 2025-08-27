Policías evitan linchamiento de dos presuntos delincuentes en Tochtepec

A través del Protocolo para Casos de Intentos de Linchamientos se logró salvar a dos hombres que fueron acusados de haber intentado cometer un asalto con violencia; además, que dos de sus supuestos cómplices lograron escapar en el municipio de Tochtepec.

La tarde de este martes, dos hombres fueron perseguidos, capturados y golpeados, luego de ser vistos intentando asaltar con violencia a un representante de Compartamos Banco, que recientemente había hecho cobros a pobladores de la zona.

Los supuestos criminales, eran acompañados de al menos otras dos personas que, sin pensarlo, decidieron abandonarlos y escapar a bordo de su vehículo particular. Ante esta situación, los ciudadanos se reunieron y al tener sometidos a los presuntos criminales, optaron por comenzar a golpearlos y amenazar con lincharlos, debido a que les relaciona con al menos otros dos delitos similares a negocios de la localidad.

Agentes de la Policía Municipal iniciaron un operativo en el área, activaron los protocolos correspondientes y tras dialogar con los civiles, estos solo pudieron ver como los supuestos delincuentes eran rescatados por los oficiales.

No obstante, debido a su enojo, los civiles también golpearon a algunos policías e incluso vandalizaron una patrulla oficial.

Los ahora detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, mientras que el afectado del asalto fue invitado a presentar su denuncia formal y se investiga la identidad del total de involucrados.

