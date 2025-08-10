Gobierno de Puebla busca rehabilitar manantial de Acuexcomac

Nuevamente, el Gobierno de Puebla busca rehabilitar la zona del manantial de Acuexcomac, declarado extinto simbólicamente por habitantes de la comunidad perteneciente a San Pedro Cholula.

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Puebla (SOAPAP) emitió una licitación para contratar una empresa que se encargue de realizar las obras para la rehabilitación integral de la zona.

El fallo se dará a conocer a partir del 25 de agosto y, una vez otorgado el contrato, se tiene previsto que el 28 de agosto inicien formalmente los trabajos, que deberán concluirse en un plazo de 56 días naturales, es decir, antes de que termine octubre.

En el documento no se detalla si las obras implicarían acciones para la recuperación del manantial, cuya sequía derivó del proyecto iniciado en 1994 para la perforación de pozos profundos en localidades de Nealtican y San Pedro Cholula para extraer agua y trasladarla a más de 80 colonias y fraccionamientos de la ciudad de Puebla.

Esta es la segunda ocasión en que el SOAPAP pretende intervenir la zona del manantial, pues en octubre de 2023 emitió una convocatoria similar, que habría sido declarada desierta, pues no se llevaron a cabo ningún tipo de obras.

