San José Chiapa listo para para inversionistas y empleos: Armenta

El gobierno que encabeza Alejandro Armenta trabaja en la distribución justa de la riqueza, al enfocar, en coordinación con el Gobierno de la República de la presidenta Claudia Sheinbaum, inversiones estratégicas en proyectos de alto impacto científico y educativo. Por lo que en breve se firmará un convenio con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto a desarrolladores y empresas que quieran invertir en la entidad.

En este contexto, el ejecutivo estatal refirió avances clave en materia de soberanía tecnológica y de sostenibilidad; por ello, adelantó que pronto tomará protesta el Consejo de Promoción e Inversión del Estado de Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta indicó que, después de la reunión con la presidenta de México de hace unos días, se analiza el fortalecimiento de los Polos de Bienestar y el impacto que tendrán las empresas que se instalarán en el Polígono ubicado en San José Chiapa, la capital de la Tecnología y la Sostenibilidad.

“Voy a instruir al secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, para que acuda con Marcelo Ebrard a revisar el catálogo de inversionistas, quienes, por las características de nuestro estado, pueden venir a instalarse en este polígono“, indicó el gobernador Alejandro Armenta.

El mandatario puntualizó que en su gobierno se invierte en tecnología y se tiene participación en los 10 proyectos más importantes que impulsa la presidenta de México. El ejecutivo estatal ha destacado el talento y desempeño de los científicos y directores de proyectos en Puebla, quienes lideran el desarrollo tecnológico y científico en el estado, con la visión de convertirse en el “Silicon Valley del sur-sureste del país”.

