Contratarán personal para agilizar atención en Hospital General del Sur

Tras la manifestación en el Complejo Médico del Sur, la Secretaría de Salud y la coordinación del IMSS-Bienestar informaron que se encuentra en proceso de incorporación un grupo de cuatro médicos, cuya contratación está prevista para el mes de septiembre.

Las autoridades estatales sostuvieron un diálogo con personal y familiares de pacientes de la Unidad de Oncología, a quienes aseguraron que la incorporación de los médicos permitirá agilizar la atención a los pacientes y fortalecer la capacidad operativa del hospital.

En relación con el abasto de medicamentos, se realizó la gestión correspondiente con el proveedor para la adquisición de insumos necesarios destinados a dicha unidad y de manera complementaria, se inició la reprogramación de citas mediante contacto telefónico con los pacientes.

Por otra parte, se trabaja en mejorar el servicio de Rayos X mediante un proceso de contratación por licitación, en tanto esto ocurre se solicitó a los Servicios de Salud del Estado que brinden un servicio correctivo para no afectar la atención.

Respecto al servicio de patología, que se necesita para procesar biopsias y piezas quirúrgicas, se realizan gestiones con la Federación para que este servicio pueda ser liberado y funcione con normalidad.

