Cátedra Hermila Galindo llega al Senado de la República

Con la participación de mujeres que hoy encabezan espacios de decisión en los ámbitos legislativo, académico e institucional, se llevó a cabo una nueva edición de la Cátedra Hermila Galindo en las instalaciones del Senado de la República, consolidándose como un referente para el diálogo, la reflexión y la construcción de una agenda de igualdad sustantiva.

Este encuentro, impulsado por la diputada Norma Estela Pimentel Méndez, representa un paso significativo en la evolución de la Cátedra, al llevar un proyecto nacido en Puebla a uno de los máximos espacios de deliberación política del país, colocando en el centro la voz, la experiencia y el liderazgo de las mujeres.

Inspirada en el legado de Hermila Galindo, la Cátedra continúa fortaleciendo una red de mujeres que, desde distintas trincheras, comparten experiencias, retos y propuestas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

La diputada Norma Pimentel destacó que la llegada de la Cátedra Hermila Galindo al Senado de la República demuestra que estos espacios de encuentro han trascendido las aulas y los foros locales, convirtiéndose en una plataforma para visibilizar la participación de las mujeres en los más altos niveles de la vida pública.

Señaló que el objetivo de la Cátedra sigue siendo claro: transformar las experiencias individuales en una fuerza colectiva que inspire a más mujeres a ocupar espacios de liderazgo y a ejercer sus derechos plenamente.

Como panelistas participaron la senadora Lizeth Sánchez García; Grettel Rodríguez, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Senado de la República; Daniela Mier Bañuelos, titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Puebla; Analletzin Díaz Alcalá, rectora de la Universidad de Periodismo Carlos Septién García; y la senadora Carolina Viggiano Austria, quienes compartieron sus perspectivas sobre los retos de las mujeres en la vida pública, el acceso a espacios de decisión y la construcción de instituciones con perspectiva de igualdad.

El encuentro también contó con la presencia del senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política; del senador Emmanuel Reyes Carmona; así como de las diputadas locales poblanas Araceli Celestino Rosas y Xel Arianna Hernández García, además de integrantes del colectivo 50+1, quienes acompañaron esta jornada de diálogo y construcción colectiva.

Con esta edición en el Senado de la República, la Cátedra Hermila Galindo reafirma su papel como un espacio de formación, inspiración y construcción de liderazgos femeninos, llevando una agenda de igualdad desde Puebla hacia una conversación nacional.

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