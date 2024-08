Explota vivienda que almacenaba pirotecnia en Xiutetelco

Una explosión en el interior de una vivienda por pirotecnia se presentó alrededor del mediodía del jueves en el municipio de Xiutetelco, sin que se presentaran pérdidas humanas.

La explosión se presentó en la localidad de San Francisco, en una vivienda de la calle 5 de febrero, la cuál al parecer servía como bodega de almacenamiento de pirotecnia, siendo vecinos quienes reportaron un fuerte estruendo que cimbró las paredes y ventanas de las viviendas.

#Seguridad 🚒 Una explosión por pirotecnia ocurrió en el interior de una vivienda del municipio de #Xiutetelco, sin que se presentaran pérdidas humanas.



Tras el llamado a los números de emergencia, al llegar al lugar elementos de seguridad, constataron los daños a la vivienda reportada.



Al tratar de buscar al dueño de la vivienda este no se encontraba por lo que no se supo dar mayor información de la explosión y si la vivienda era ocupada como bodega. Por fortuna no hubo víctimas que lamentar y se desconoce al momento que originó la explosión del paquete de pirotecnia.

