SSP recupera vehículo robado y detiene a probables responsables

El monitoreo inteligente del sistema de videovigilancia conectado al C5i y el trabajo operativo de la Policía Estatal Preventiva permitieron recuperar un vehículo con reporte de robo y detener a los probables responsables, quienes podrían estar relacionados con otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como Víctor N. y Mario N., ambos de 26 años, quienes se encontraban en posesión de un vehículo Chevrolet Beat, de color negro, reportado como robado la madrugada del 29 de enero, en el municipio de Cuautlancingo.

Esta acción, que tuvo lugar sobre Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Carmelitas, en la ciudad de Puebla, también permitió a las fuerzas estatales asegurar un arma de fuego y tabletas de uso controlado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhorta a la población a que, en caso de reconocer a dichas personas como responsables de otros delitos, formalice su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Te recomendamos: