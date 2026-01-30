Plantean transporte especializado para pacientes con discapacidad

La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte a que, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF Puebla), diseñe e implemente un Programa Piloto de Transporte Especializado “Puerta a Puerta”.

El objetivo es el traslado exclusivo de pacientes con movilidad severa y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, desde su domicilio hacia sus centros de salud, clínicas y unidades de rehabilitación, dentro del territorio estatal.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y dictaminación correspondiente.

