SMDIF San Pedro Cholula realiza taller de rompope para mujeres

El DIF Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Dirección de Atención a la Mujer (DAM), en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Casa Carmen Serdán de Cholula, impartió el taller de tecnología doméstica “Elaboración de Rompope” en las instalaciones de la Casa Carmen Serdán.

Estos talleres tienen como finalidad capacitar a las participantes para que puedan emprender un negocio propio y generar ingresos, además de fungir como espacios de apoyo y acompañamiento para mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, promoviendo el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento comunitario.

Las capacitaciones son gratuitas y las interesadas únicamente deben presentar copia de su INE y comprobante de domicilio. Cabe destacar que los cursos se realizarán cada quince días en la Casa Carmen Serdán de San Pedro Cholula, ubicada en 14 Norte #2808, Barrio de Jesús Tlatempa.

Te recomendamos: