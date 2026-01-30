Definidos los cruces de play-offs de la Champions League

La Champions League entra en su fase decisiva con los cruces de play-offs. / Foto: UEFA.

La fase de grupos de la UEFA Champions League llegó a su fin y ya quedaron definidos los equipos que avanzaron de forma directa a los octavos de final, así como los emparejamientos de los dieciseisavos (play-offs).

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City aseguraron su boleto a octavos sin tener que pasar por la ronda de repechaje.

En tanto, los play-offs se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados para el 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta se jugarán el 24 y 25.

Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera:

  • Mónaco vs PSG
  • Galatasaray vs Juventus
  • Benfica vs Real Madrid
  • Borussia Dortmund vs Atalanta
  • Qarabag vs Newcastle
  • Club Brujas vs Atlético de Madrid
  • Bodo Glimt vs Inter
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Cada equipo disputará un partido en martes y otro en miércoles, en una ronda que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

