Definidos los cruces de play-offs de la Champions League

La fase de grupos de la UEFA Champions League llegó a su fin y ya quedaron definidos los equipos que avanzaron de forma directa a los octavos de final, así como los emparejamientos de los dieciseisavos (play-offs).

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City aseguraron su boleto a octavos sin tener que pasar por la ronda de repechaje.

En tanto, los play-offs se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados para el 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta se jugarán el 24 y 25.

Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera:

Mónaco vs PSG

Galatasaray vs Juventus

Benfica vs Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Bodo Glimt vs Inter

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Cada equipo disputará un partido en martes y otro en miércoles, en una ronda que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

