Definidos los cruces de play-offs de la Champions League

La fase de grupos de la UEFA Champions League llegó a su fin y ya quedaron definidos los equipos que avanzaron de forma directa a los octavos de final, así como los emparejamientos de los dieciseisavos (play-offs).
Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City aseguraron su boleto a octavos sin tener que pasar por la ronda de repechaje.
En tanto, los play-offs se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados para el 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta se jugarán el 24 y 25.
Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera:
- Mónaco vs PSG
- Galatasaray vs Juventus
- Benfica vs Real Madrid
- Borussia Dortmund vs Atalanta
- Qarabag vs Newcastle
- Club Brujas vs Atlético de Madrid
- Bodo Glimt vs Inter
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Cada equipo disputará un partido en martes y otro en miércoles, en una ronda que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.
The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026