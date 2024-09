Asesino de Marco Ulises Aguilar Manrique podría salir libre

El asesinato de Marco Ulises Aguilar Manrique podría quedar impune, ya que el ministerio público encargado de su caso no formuló acusación contra la persona señalada como el homicida al cerrarse la investigación complementaria, por lo que la carpeta de investigación se archivaría y por ende el responsable saldría libre.



Marco Ulises tenía 24 años, era padre de una bebé de dos meses y un niño de año y medio, un “hombre tranquilo, respetuoso, educado y alegre”, describe su padre Mario Aguilar al otro lado de la línea.



Tenía dos trabajos, uno en una proveeduría automotriz, y al terminar su jornada tomaba su moto y era repartidor de comida, ya que soñaba con darles una mejor vida a su esposa e hijos, anhelo que fue frustrado el día que le quitaron la vida, la madrugada del 4 de marzo de 2024.



La noche del día anterior salió con unos excompañeros del trabajo y ahí se encontró a una persona con la que ya había tenido roces cuando trabajaban en una cervecería y Marco Ulises era su jefe.



Durante el encuentro discutieron varias veces, pero lograron convivir hasta que a punto de retirarse del lugar, sus conocidas se percataron de que les faltaba dinero después de regresar del sanitario y Marco Ulises acusó a su excompañero de ser el responsable, volvieron a discutir pero se calmaron cuando se despidieron.



Al salir del establecimiento, Marco Ulises caminó y el hombre siguió con la discusión, al no hacerle caso y darle la espalda, recibió un puñetazo que lo hizo caer y pegarse en una barra de metal y falleció al instante.



Al haber testigos, el hombre fue detenido esa misma madrugada, acusado de homicidio doloso fue vinculado a proceso y con prisión preventiva.

El mal trabajo del Ministerio Público

Víctor Manuel Romero Calihua, ministerio público de la Unidad de Homicidios Dolosos, fue el encargado de la carpeta de investigación, a la cual de inmediato dio acceso a la defensa del acusado, pero no a la familia de Marco Ulises.



En medio del duelo por la pérdida de su hijo, Mario Aguilar recuerda que un familiar le dijo que le dieran 5 mil pesos para que “hiciera bien su trabajo”, a lo que accedió y el ministerio público aceptó el monto, pero no le dieron acceso a la investigación, pues le dijo que debían justificar para qué la querían.



Contrató un par de asesores legales, pero una vez que llegaban con el agente del ministerio público, ya no le contestaban las llamadas y abandonaban el caso sin mayor explicación.



Trascurrió el tiempo y el pasado 13 de septiembre llegó a su casa un oficio con fecha del 10 de septiembre en el que les indican que se terminó la investigación complementaria sin que el ministerio público “haga entrega de la acusación correspondiente”, por lo que piden al fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal que se pronuncie en 15 días, de lo contrario se ordenará el sobreseimiento de la causa penal.



En el documento se dieron cuenta que el mp que llevaba su caso ya no es el mismo, ya que es dirigido a Rubén González Ibáñez, sin que la familia como víctimas indirectas fuera notificada.

Piden reunión con el fiscal Gilberto Higuera

Mario Aguilar pidió una reunión urgente con el fiscal Gilberto Higuera Bernal, ya que debido al paro del Poder Judicial de la Federación, el recurso de un amparo para revisar la carpeta de investigación y manifestarse en contra del sobreseimiento de la causa penal no fue posible hacerlo hasta que reanuden con las actividades.



Por lo tanto, afirmó que la única manera de revisar la carpeta y evitar que el hombre señalado del homicidio de su hijo salga libre es que el fiscal se pronuncie antes de 15 días, el mp haga la acusación y pida la reparación integral del daño, ya que sus nietos quedaron en estado de indefensión con la muerte de Marco Ulises.



Su padre no sólo busca justicia para su hijo, sino que se ha tenido que hacer cargo de su familia, ya que sus nietos son muy pequeños para quedarse sin el cuidado de su mamá si ella sale a trabajar. Piden reunión con el fiscal Gilberto Higuera.

