DIF Puebla Capital realiza mastografías para prevenir el cáncer de mama

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla Capital se sumó este fin de semana a la Caravana “Piensa en Rosa”, con el propósito de reforzar las acciones de prevención y detección oportuna en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama.

La actividad respaldada por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, se logró al generar sinergia para ampliar la difusión de los servicios gratuitos de mastografías, promoviendo así que cada vez más mujeres de la capital cuiden su salud.

Los Servicios Médicos Itinerantes del organismo municipal se instalaron en la explanada de Plaza Dorada, donde se realizaron 80 mastografías gratuitas a mujeres de distintas edades. Mientras esperaban su turno, las asistentes participaron con entusiasmo en la activación física “Piensa en Rosa”, fomentando el autocuidado y la importancia de mantener un estilo de vida saludable.

La jornada incluyó también la prestación de consultas médicas generales, atención psicológica, vacunación contra la influenza, estudios de ultrasonido y análisis de laboratorio, con el objetivo de fortalecer la atención integral a la salud de las poblanas.

