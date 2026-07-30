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jueves, julio 30, 2026
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Pepe Chedraui encabeza jornada “Día del Pueblo” en Xonaca

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Redaccion Oronoticias
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Alcalde escucha y atiende solicitudes ciudadanas.

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad por atender las necesidades de la ciudadanía, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una jornada del programa “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” en Xonaca.

Mediante mesas de trabajo acompañado del gabinete municipal, el alcalde escuchó y dialogó con vecinas y vecinos para brindar atención personal a las solicitudes.

“Una ocasión más en el “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” y hoy nos acompaña también la parte federal con la “Feria de Paz” aquí en Xonaca con mucha participación de las y los ciudadanos”, señaló.

Asimismo, se llevó a cabo la Feria de Paz, una estrategia coordinada con los tres órdenes de gobierno, que acerca servicios, programas y atención directa, facilitando el acceso a diversos apoyos sin necesidad de trasladarse a otros puntos en la capital.

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