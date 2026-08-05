México reporta reducción de localidades con paludismo en 2026

México avanza en el combate contra el paludismo, al registrar una reducción del 43% en el número de localidades con casos de la enfermedad durante 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el descenso es resultado del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno, el tratamiento de pacientes y las acciones para controlar al mosquito transmisor.

Actualmente, 31 entidades federativas permanecen libres de transmisión del paludismo, mientras que los casos autóctonos se concentran en la región de los Altos de Chiapas, donde se han contabilizado 44 contagios en lo que va del año, lo que representa una disminución del 47% respecto al mismo periodo de 2025.

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Para consolidar la meta de eliminar la enfermedad antes de 2030, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) reforzará un operativo integral en Chiapas, que incluirá búsqueda activa de casos, tratamiento oportuno, rociado residual en viviendas, aplicación de larvicidas y nebulización para reducir la población del mosquito transmisor.

Las autoridades sanitarias también informaron que los tratamientos contra el paludismo continúan siendo gratuitos y están disponibles en las unidades de salud bajo supervisión médica.

Además, se entregaron certificados que acreditan la ausencia de transmisión local en Quintana Roo, Guerrero, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, reflejando los avances de la estrategia nacional para erradicar esta enfermedad.

Editor: Edgar Espinoza

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