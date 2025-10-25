Con sitios falsos, suplantan la plataforma de compras TEMU

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hizo un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado digital, debido a la suplantación de la plataforma de compras “TEMU”.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, para captar víctimas, los ciberdelincuentes crean sitios web o aplicaciones que imitan la imagen oficial de la tienda mencionada. Además, difunden enlaces mediante redes sociales, mensajes en Whatsapp, correos electrónicos o anuncios promocionales.

A fin de evitar robo de información, robo de identidades, fraudes o toma de control de cuentas personales, la Policía Estatal Cibernética recomienda a la ciudadanía una serie de medidas preventivas.

Entre ellas, descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store y App Store, y verificar que la página web cuente con un URL legítimo que inicie con “https://“.

🚨 ¡Alerta! Ciberdelincuentes suplantan la identidad de TEMU ⚠️🛍️



Desde el @Gob_Puebla te recomendamos:



✅ Descargar aplicaciones solo desde Google Play Store o App Store.

🔒 Verificar que la página web tenga URL segura (https://).

🙅‍♀️ Evitar ingresar información personal o… pic.twitter.com/fL3EVF60K2 — CiberPolicía Pue (@CiberPoliciaPue) October 25, 2025

Asimismo, se insta a evitar ingresar información personal, financiera o contraseñas en sitios de dudosa procedencia, y a desconfiar de promociones atractivas o regalos inesperados.

La Policía Cibernética también sugiere activar la verificación en dos pasos de las cuentas y mantener actualizado el sistema operativo de los dispositivos.

Para recibir atención, orientación o reportar páginas sospechosas, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al 22-22-13-81-11.

