Con sitios falsos, suplantan la plataforma de compras TEMU

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hizo un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado digital, debido a la suplantación de la plataforma de compras “TEMU”.
De acuerdo con el reporte de la dependencia, para captar víctimas, los ciberdelincuentes crean sitios web o aplicaciones que imitan la imagen oficial de la tienda mencionada. Además, difunden enlaces mediante redes sociales, mensajes en Whatsapp, correos electrónicos o anuncios promocionales.
A fin de evitar robo de información, robo de identidades, fraudes o toma de control de cuentas personales, la Policía Estatal Cibernética recomienda a la ciudadanía una serie de medidas preventivas.
Entre ellas, descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store y App Store, y verificar que la página web cuente con un URL legítimo que inicie con “https://“.
Asimismo, se insta a evitar ingresar información personal, financiera o contraseñas en sitios de dudosa procedencia, y a desconfiar de promociones atractivas o regalos inesperados.
La Policía Cibernética también sugiere activar la verificación en dos pasos de las cuentas y mantener actualizado el sistema operativo de los dispositivos.
Para recibir atención, orientación o reportar páginas sospechosas, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al 22-22-13-81-11.