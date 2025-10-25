Adornan el Centro Histórico de Puebla para celebrar Día de Muertos

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, fortalece la preservación de las tradiciones y el embellecimiento urbano con motivo del Día de Muertos.

Como parte de las acciones para conservar y promover el patrimonio inmaterial de la ciudad, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, encabezada por Aimeé Guerra, se suma a la decoración alusiva al Día de Muertos en distintos puntos emblemáticos del municipio.

Cabe destacar que la Fiesta de Día de Muertos fue inscrita en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que enaltece una de las tradiciones más importantes y representativas de México y que se suma al nombramiento que ostenta nuestro Centro Histórico.

Durante esta temporada festiva, la ciudadanía y los visitantes podrán disfrutar de una colorida instalación conformada por rosetones de plástico picado ubicados en Avenida Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, y la calle peatonal 16 de Septiembre. En estos mismos puntos se podrá apreciar el Paseo de las Flores, mismos que embellecen las calles del Centro Histórico a través.

Además, la calle peatonal 16 de Septiembre estará enmarcada por el Paseo de Catrinas con trajes coloridos.

La titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimeé Guerra, destacó que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de la Ciudad, bajo el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui, con la preservación, embellecimiento y difusión del patrimonio cultural, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia entre las y los poblanos.

