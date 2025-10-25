Detienen a presunto ladrón de ferretería en Manantiales

Gracias a la participación de vecinas y vecinos y al reporte oportuno a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en un robo a comercio en la Junta Auxiliar de Rafael Ávila Camacho (Manantiales).

Policías municipales acudieron a la Avenida Juárez y calle Río Atoyac Sur, luego de que habitantes ubicaron a un sujeto involucrado en el robo a una ferretería y solicitaron el apoyo a través del número de emergencia local.

La víctima refirió que dos hombres ingresaron al establecimiento solicitando productos y, en un descuido, se dieron a la fuga con un rotomartillo y un juego de herramientas. Con apoyo de la ciudadanía, se logró dar alcance a uno de ellos, quien aún llevaba consigo los artículos sustraídos.

Por tal motivo, Axel “N” fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

El Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, reconoce que la coordinación con la ciudadanía y el respaldo del Gobierno del Estado fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias y contribuyen a la construcción de una ciudad más segura.

Te recomendamos: