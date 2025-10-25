Tesoreras de Cuautempan administran casi 6 mdp en proyectos

El gobernador Alejandro Armenta visitó Cuautempan para entregar apoyos del programa de Obra Comunitaria, acompañado por la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez. En un ambiente de gratitud y unidad, el mandatario reiteró que el pueblo administra directamente los recursos para garantizar transparencia y atender las verdaderas prioridades de cada comunidad.

En esta microrregión se otorgaron 18 certificados de obra con una inversión superior a 5.5 millones de pesos, dirigidos a infraestructura social, caminos, agua potable y espacios públicos.

La secretaria de Bienestar informó que, además de estas obras, se ejecutan acciones de mejoramiento de vivienda que incluyen pisos firmes, techos, cuartos dormitorio, estufas ecológicas y captadores de agua. En total, se realizan más de mil 300 acciones con una inversión superior a los 107 millones de pesos, que benefician directamente a las familias de la Sierra Norte y promueven un entorno digno, saludable y seguro.

El presidente municipal de Cuautempan, Pedro Luis Cruz Bonilla, reconoció el compromiso del gobernador y destacó que las obras fortalecen la esperanza y el bienestar de las familias trabajadoras. “Nuestro pueblo es tierra de campesinos que siembran esperanza y cosechan con fe. Hoy se demuestra que el gobierno está cerca de la gente y cumple su palabra”, expresó.

Habitantes de diversas comunidades agradecieron el respaldo del gobierno estatal. Norma Francisco Rodríguez, de Hermenegildo Galeana, señaló que la obra de abastecimiento de agua cambiará la vida de las familias. “El agua es vital para todos; agradecemos al gobernador por pensar en nosotros y apoyar a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Por su parte, Leopoldo Arriaga García, de Hermenegildo Galeana, celebró el apoyo para la construcción de techos firmes que sustituyen estructuras deterioradas, reconociendo que “hoy sí tenemos un gobernador que se preocupa por la gente del campo”.

Con el programa de Obra Comunitaria, el Gobierno de Puebla fortalece la participación ciudadana, impulsa la economía local y construye una ruta de paz, confianza y bienestar que refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con los pueblos de la Sierra Norte.

Te recomendamos: