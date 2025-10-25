EU recibe “donación anónima” de 130 mdd para pagar a tropas

El Pentágono confirmó haber recibido una donación de 130 millones de dólares por parte de un donante anónimo, destinada a cubrir los salarios y beneficios del personal militar durante el cierre del gobierno federal que se ha extendido por casi un mes.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, señaló que la donación fue aceptada bajo la “autoridad general de aceptación de obsequios”. El aporte se realizó con la única condición de que se utilizara para compensar los salarios y beneficios de los miembros del servicio mientras continúa vigente el cierre gubernamental que inició el pasado primero de octubre.

El presidente Donald Trump se refirió al donante durante un evento en la Casa Blanca, declarando: “Eso es lo que yo llamo un patriota”. Se negó a identificar a la persona, a quien describió como “un amigo mío”.

La aceptación de la donación ha generado controversia en redes sociales debido a lo inusual del suceso, con cuestionamientos sobre una posible violación a la Ley Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar dinero por encima de las asignaciones del Congreso o aceptar servicios voluntarios.

El Pentágono aún no ha explicado cómo será distribuido el dinero de la donación, considerando que existen 1.3 millones de soldados en servicio activo según datos oficiales del Congreso.

La Administración Trump había solicitado este año aproximadamente 600 mil millones de dólares para salarios militares.

El cierre de gobierno, calificado como el segundo más largo en la historia del país, ha llevado a que miles de funcionarios federales dejen de percibir sus cheques por primera vez desde el 10 de octubre. Durante este periodo, Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba al Pentágono utilizar fondos de investigación y desarrollo para cubrir salarios de las tropas.

