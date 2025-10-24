Trump cancela negociaciones con Canadá por anuncio de TV

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la cancelación de las negociaciones comerciales con Canadá y que mantendrá los aranceles hacia su país vecino del norte, todo esto debido a la indignación del mandatario estadounidense por un anuncio televisivo canadiense en contra del uso de aranceles.

Este jueves 23 de octubre, Trump publicó en su red social Social Truth que detendría las negociaciones con Canadá, al mismo tiempo que achacaba esta decisión a un anuncio televisivo que usa declaraciones del expresidente estadounidense Ronald Reagan en contra del uso de aranceles.

El comercial fue difundido en X por el gobernador de Ontario, Doug Ford, la semana pasada y horas más tarde la Fundación Ronald Reagan tachó las declaraciones como editadas y sacadas fuera de contexto, por lo que invitaba a los espectadores a ver completo el discurso del presidente de donde proviene dicho extracto.

Tras esto, el político y magnate estadounidense calificó el anuncio como falso y como un intento, que costó 75 millones de dólares, de interferir en la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre los aranceles. Por lo que calificó esta maniobra como un comportamiento atroz y decidió detener las negociaciones con su país vecino del norte.

“El anuncio era por 75 millones de dólares. Lo hicieron solo para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”, aseveró el dirigente desde su red social. “Debido a su comportamiento atroz, se dan por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

