Impartirán talleres para elaborar rompope y dulce de tamarindo en Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a las mujeres del municipio a participar en los talleres productivos y de capacitación que se impartirán durante febrero de 2026 en el Centro de Atención a la Mujer (CEAM), con el objetivo de fortalecer el autoempleo y la economía familiar.

El 10 de febrero se realizará el Taller de Elaboración de Dulce de Tamarindo y el 25 de febrero el Taller de Elaboración de Rompope, además, todos los miércoles de febrero se impartirá el Taller de Educación Financiera en el Hogar, para mayores informes e inscripciones las interesadas pueden comunicarse al 244 446 56 58.

Con estas acciones, Ariadna Ayala refrenda su compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres atlixquenses.

Aprende a cuidar la economía de tu hogar

Participa en el Taller de Educación Financiera en el Hogar.

📅 Miércoles de febrero 2026

⏰ 9:50 horas

📍 CEAM – Av. Miguel Negrete 2103, Francisco I. Madero.

📝 Inscripciones: 244 446 5658

🕗 Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs pic.twitter.com/kb1lAZbkdN — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) January 28, 2026

