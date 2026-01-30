Impartirán talleres para elaborar rompope y dulce de tamarindo en Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a las mujeres del municipio a participar en los talleres productivos y de capacitación que se impartirán durante febrero de 2026 en el Centro de Atención a la Mujer (CEAM), con el objetivo de fortalecer el autoempleo y la economía familiar.

El 10 de febrero se realizará el Taller de Elaboración de Dulce de Tamarindo y el 25 de febrero el Taller de Elaboración de Rompope, además, todos los miércoles de febrero se impartirá el Taller de Educación Financiera en el Hogar, para mayores informes e inscripciones las interesadas pueden comunicarse al 244 446 56 58.

Con estas acciones, Ariadna Ayala refrenda su compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres atlixquenses.

