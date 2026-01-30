Sindicatos marchan en apoyo a trabajadores del Monte de Piedad

La tarde de este jueves, integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en compañía de diversas organizaciones de trabajadores, se manifestaron en calles principales del Centro Histórico de Puebla en respaldo a los empleados del Nacional Monte de Piedad, quienes mantienen un paro laboral a nivel nacional desde el año pasado.

De acuerdo con los agremiados, la movilización tuvo como objetivo expresar solidaridad con las demandas laborales de los trabajadores de esta institución, además de visibilizar el conflicto que enfrentan, mismo que ha derivado en la suspensión de actividades en distintas sucursales del país.

Durante la protesta y marcha, que dio inicio en la zona del Gallito, los manifestantes reiteraron la importancia de la unidad sindical y del respeto a los derechos laborales, al señalar que la base trabajadora es uno de los pilares fundamentales del país.

Los agremiados arribaron al primer cuadro del zócalo de Puebla, donde lanzaron consignas y posteriormente rompieron filas, destacando que esta marcha se llevó a cabo de manera simultánea en distintos puntos de la República Mexicana, con el objetivo de que sean atendidas las necesidades del gremio trabajador.

#Publa 📰 Sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realizan una marcha que inició en la zona del Paseo Bravo y culminará en el zócalo; dentro de las peticiones exigen mejores condiciones laborales, además de una solución tras la huelga que existe en el Nacional Monte… pic.twitter.com/fCsdsKs13o — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 29, 2026

Te recomendamos: