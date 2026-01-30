Mueren tres personas tras choque frontal en la Cuacnopalan-Oaxaca

Al menos tres personas murieron tras un fatal accidente vial ocurrido al filo del mediodía de este jueves sobre la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, situación que mantuvo el cierre de la vialidad por al menos cuatro horas.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 3, tramo perteneciente a la zona limítrofe entre la región de Tehuacán y la entrada a la vía rápida. De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil particular en el que viajaban tres personas colisionó de manera frontal contra un autobús de pasajeros, quedando la unidad completamente destruida.

Al arribo de los cuerpos de emergencia y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se confirmó que los tres ocupantes del vehículo compacto ya no contaban con signos vitales, además de que quedaron prensados entre los fierros retorcidos.

Los pasajeros del autobús fueron valorados en el sitio, reportándose únicamente con crisis nerviosa y algunas lesiones menores; algunos de ellos fueron trasladados a la ciudad de Tehuacán para su atención médica.

La magnitud del impacto, así como las labores de los servicios periciales para el levantamiento de los cuerpos, provocó que la circulación permaneciera parcialmente cerrada durante por lo menos cuatro horas, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad oficial de las víctimas, en espera de que familiares acudan al anfiteatro regional para realizar el reconocimiento correspondiente.

