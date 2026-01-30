BUAP aprueba presupuesto de 9 mil 992 mdp para 2026

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) aprobó por mayoría de votos el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026, por un monto de 9 mil 992 millones de pesos. La decisión se tomó con criterios conservadores y prudentes para garantizar la estabilidad financiera y atender las funciones enfocadas al desarrollo institucional.

Durante la Primera Reunión y Primera Sesión Ordinaria, celebrada de manera virtual, la rectora Lilia Cedillo Ramírez anunció que, en atención a las peticiones de los estudiantes, Radio y TV BUAP pasarán a formar parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

“Estamos conscientes que estos dos medios son fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, los dotaremos de conocimientos, talleres y laboratorios a través de estos espacios. Vamos a marcar un momento clave para esta facultad”, aseguró.

Respecto al presupuesto, el tesorero General de la institución, Carlos Martín del Razo Lazcano, informó su composición: 5 mil 432 millones 717 mil 646 pesos corresponden a recursos federales (54 por ciento), 2 mil 685 millones 216 mil 640 pesos a recursos estatales (27 por ciento), mil 150 millones 65 mil 714 pesos a ingresos propios (12 por ciento) y 724 millones de pesos a productos financieros (7 por ciento).

Del Razo Lazcano indicó que la universidad aplicará un plan de ahorro y austeridad que incluirá la restricción de contratación de personal por honorarios, el uso de energías limpias, la construcción de edificios sustentables, ahorros en el parque vehicular, el pago restringido de telefonía y revisiones permanentes a la nómina, entre otras estrategias.

En otros asuntos del orden del día, la titular de la Oficina de la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, presentó su informe de actividades del último año, que detalló las labores jurídicas efectuadas en doce áreas. De igual manera, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, rindió su informe correspondiente al último año, estructurado en tres pilares estratégicos.

