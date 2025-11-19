Omar Muñoz informa obras entregadas y planeadas para su segundo año

Con el objetivo de realizar una planeación democrática y participativa en beneficio del desarrollo de la comunidad, así como transparentar el uso de los recursos públicos, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz encabezó la segunda sesión extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

En ésta se informaron las obras de infraestructura entregadas y las que están en ejecución, correspondientes al inicio del segundo año de gestión del edil; asimismo en materia de seguridad pública se presentó el avance en la capacitación del personal y en la adquisición de equipo para reforzar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

En las obras enlistadas por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, destacan el arranque de obra de construcción de la subcomandancia de policía de la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, los avances en la modernización del Deportivo San Juan, el inicio de la rehabilitación del Centro Integral de Servicios y la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Obreros Independientes Norte y Sur, Circuito Roma y Nápoles de la Unidad Habitacional Volkswagen 2.

En infraestructura educativa se llevaron a cabo los inicios de obra de techado en la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades de la junta auxiliar de Sanctorum y del preescolar de la Unidad Educativa Frida Khalo, único que falta por construir en la institución, así como se entregaron los arco techos de los bachilleratos 5 de Mayo y Lázaro Cárdenas en San Lorenzo Almecatla, del Octavio Paz en Sanctorum y del Forjadores de Puebla en la inspectoría de Nuevo León.

En intervención de calles se concluyó la pavimentación con adoquín de la privada Bugambilias en la inspectoría de Nuevo León y continúa en ejecución la obra de rehabilitación de la calle Antiguo Camino a Tlaxcala, que reviste gran importancia pues conectará con el carril de aceleración ubicado sobre el Periférico Ecológico.

En materia de seguridad pública destacan los cursos de capacitación que se han impartido para la formación continua del personal de la dependencia, cuya finalidad es brindar una mejor atención a la ciudadanía.

También la adquisición de equipo de trabajo para los elementos de la Dirección de Protección Civil y de Bomberos consistente en uniformes, botas, camisas, chamarras, impermeables y botas, con el objetivo de dignificar sus labores.

Asimismo, la compra de dos vehículos todo terreno, de repetidores de radio comunicación, de equipo de video vigilancia y el mantenimiento de las cámaras de todo el municipio.

El ayuntamiento de Cuautlancingo refrenda su compromiso de continuar trabajando con total transparencia en beneficio de los ciudadanos.

