Entregan más de 2 mil 900 beneficios del SEDIF en cinco regiones de Puebla

Con la finalidad de ayudar a quien más lo necesita, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) entregó despensas, aparatos rehabilitatorios, ayudas funcionales y auxiliares auditivos a las y los habitantes de la microrregión de Libres, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Tepeaca y Amozoc. De igual manera, realizó el reequipamiento de 12 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), benefició a 87 escuelas que se encuentran en proceso de transición de desayunadores fríos a calientes y puso en marcha dos proyectos de obra comunitaria, con una inversión total de 35 millones de pesos.

Durante la Jornada Ciudadana donde se hizo evidente la entrega de más de 2 mil 900 acciones, la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, destacó el entusiasmo y visión de las madres y padres de familia para mudar los servicios alimentarios de desayunos fríos a calientes, lo cual ayudará al desarrollo mental y corporal de cada niña y niño con edad escolar.

Asimismo, Ceci Arellano entregó cobertores a cada asistente para poder cubrirse de estos fríos, incluso indicó que el apoyo será permanente en la temporada invernal, porque el objetivo es tener familias sanas.

El director general del organismo estatal, Juan Carlos Valdez Zayas, informó que la entrega de aparatos auditivos fue por un monto superior a los 2 millones de pesos; las mil 200 despensas y 409 sillas de ruedas, bastones, muletas representaron un monto por 6.4 millones de pesos.

Además, dijo que a través del programa de salud y bienestar comunitario se logró el uso y manejo de estufas ecológicas, la ampliación del taller de artesanías de mármol y la construcción de cisternas para almacenamiento de agua, todo por un monto de 990 mil pesos, entre otros apoyos.

“En el SEDIF avanzamos con el liderazgo de la presidenta del Patronato, quien con sensibilidad y firme compromiso ha trazado una ruta transformadora hacía el bienestar. Cada iniciativa que propone tiene como propósito: acercarse a las familias, escucharlas y construir soluciones que respondan con dignidad a sus necesidades”, agregó el director del SEDIF.

En su oportunidad el edil de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez, agradeció a nombre de sus homólogos de 48 ciudades los apoyos otorgados por el SEDIF, así como los servicios otorgados durante la Jornada Ciudadana en donde hubo vacunación para prevenir la influenza y COVID, consultas generales, de nutrición, dental y psicológica, así como talleres de preparación de alimentos escolares.

De igual manera, la titular del Sistema en Tepeaca, Judith Juárez Sarmiento reiteró el compromiso de continuar de puertas abiertas y escuchar a las y los poblanos en sus necesidades para darles solución. Al evento asistieron presidentas de los sistemas municipales DIF de 39 ciudades de las microrregiones 08, 09, 10,12 y 17, quienes reconocieron el liderazgo de Ceci Arellano y agradeció la mano amiga del Gobierno del Estado de Puebla para seguir cambiándole la vida a miles de familias.

Te recomendamos: