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Puebla capital será sede del Festival Máster de Voleibol

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Evento reunirá a más de 730 equipos de todo el país.

En un trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde, Pepe Chedraui y el Gobierno del Estado, que lidera el gobernador, Alejandro Armenta, se llevará a cabo el Festival Máster de Voleibol del 27 de julio al 1 de agosto en el Centro Expositor de Puebla.

Por primera vez, Puebla será sede de un torneo de esta magnitud, avalado por la Federación Mexicana de Voleibol, consolidando a la entidad como un referente nacional para la organización de competencias de alto nivel.

El certamen reunirá a más de 730 equipos y contará con la participación de deportistas de todo el país, quienes competirán en distintas categorías para jugadoras y jugadores mayores de 30 años.

Con este esfuerzo conjunto, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de fortalecer el deporte, atraer eventos de alcance nacional e impulsar a Puebla como un destino competitivo para la realización de grandes competencias deportivas.

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