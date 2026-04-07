CEASPUE participa en jornada de atención ciudadana en Tehuacán

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) participó en la primera de las Jornadas de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla”, cuyo objetivo es brindar cercanía y canalizar de manera inmediata las solicitudes de las y los poblanos.

En ese sentido, desde Tehuacán, la CEASPUE recibió las peticiones de las familias tehuacaneras y de esta microrregión 26 en materia de agua y saneamiento, las cuales incluyeron peticiones para infraestructura hídrica, acciones de desinfección, desazolve y actividades para escuelas y plazas públicas sobre la nueva cultura del agua.

Durante la atención ciudadana, la directora general de la CEASPUE, Rebeca Bañuelos Guadarrama, señaló que el Gobierno del Estado es cercano a las familias poblanas y el agua es un tema fundamental y prioritario de atención en su administración, en especial en Tehuacán; por ello la importancia de acercar los servicios de la Comisión en estas primeras jornadas.

Del mismo modo, fue apoyada la ciudadanía que presentó dudas sobre los cobros del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Tehuacán, al ser canalizadas sus solicitudes a las autoridades del Ayuntamiento y del Organismo Operador, responsable de brindar el servicio y su cobro.

A través de este ejercicio ciudadano, las y los poblanos son atendidos de manera directa, sin intermediarios y con total transparencia, como lo ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer un gobierno de territorio y cercano a la gente.

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