Apple impulsa estrategia ambiental para eliminar uso de plásticos

Apple ha reforzado su compromiso con el medio ambiente mediante una estrategia enfocada en la reducción de su impacto ambiental, especialmente a través de sus proyectos de “Cero Plásticos”. Estas acciones forman parte de su objetivo global de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor para 2030, lo que incluye productos, procesos y proveedores.

Uno de los avances más relevantes es la eliminación progresiva de plásticos en los empaques de sus productos. La compañía se ha propuesto retirar completamente este material de todos sus embalajes para 2025, sustituyéndolo por materiales a base de fibra reciclable. Actualmente, más del 98% de los empaques de Apple ya utilizan fibra, lo que ha permitido reducir de forma considerable el uso de plásticos de un solo uso.

Este cambio también ha tenido efectos positivos en la logística. Los empaques más compactos y ligeros permiten transportar más dispositivos por envío, lo que reduce el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono asociadas al traslado de productos a nivel mundial. De esta manera, la sostenibilidad se integra también en la distribución.

Además de los empaques, Apple impulsa el uso de materiales reciclados y renovables en sus dispositivos. Entre sus metas destacan el uso de cobalto reciclado en baterías y otros materiales clave, así como el diseño de productos pensados para durar más y facilitar su reciclaje al final de su vida útil.

Aunque especialistas señalan que aún existen retos por atender, los avances logrados posicionan a Apple como una de las empresas tecnológicas con mayor enfoque en la reducción de plásticos y la economía circular. Sus proyectos buscan no solo disminuir su huella ambiental, sino también marcar un precedente dentro de la industria tecnológica global.

