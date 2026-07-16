Gobierno de Puebla condena asesinato del periodista Josué Martínez

El Gobierno de Puebla condenó el asesinato del periodista y abogado Josué Martínez Contreras, ocurrido en el municipio de San Martín Texmelucan, y pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el móvil de la agresión.

La administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier emitió un posicionamiento en el que expresó su rechazo a cualquier acto de violencia, además de refrendar su compromiso con la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto al disenso.

Asimismo, manifestó sus condolencias a la familia y seres queridos del comunicador; al tiempo, informó que la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) estatal brinda acompañamiento a la familia de Josué Martínez durante este proceso.

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De la misma forma, el Gobierno de Puebla lamentó la agresión que sufrió un fotógrafo por parte de un grupo de manifestantes en las inmediaciones del Congreso del Estado el pasado miércoles 15 de julio.

Destacó que en la entidad no existe justificación para el uso de la violencia, por lo que reiteró su compromiso con la protección del ejercicio periodístico y los derechos humanos.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma contundentemente su rechazo a la violencia y refrenda su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país.



Por ello, condena… pic.twitter.com/Gz0PGWPsYq — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 16, 2026

Editor: César A. García

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