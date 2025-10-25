CONAFOR y Zacatlán forman nueva brigada forestal

A través del convenio de CONAFOR con el Ayuntamiento de Zacatlán, se conformó la brigada forestal después de que 10 de 21 aspirantes, pasaran la prueba de mochila.

Este viernes 24 de octubre, se realizó la prueba en el campo de fútbol de Tlatempa 1, en la que se evaluó la condición física de los 21 aspirantes, su resistencia, rendimiento y fuerza para los trabajos preventivos y de atención a incendios.

Cabe mencionar, que es la primera vez que una mujer queda dentro de la brigada, demostrando que querer es poder. Ahora los 10 seleccionados tendrán cursos y adiestramientos de manejo del fuego.

esta brigada iniciará labores a partir del primero de noviembre y hasta el 30 de junio de 2026, meses en los que recibirán una remuneración económica.

