Renuncia delegada de Bienestar tras aprehensión de Nazario “N”

Anallely López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la Secretaría de Bienestar de Puebla en microrregión 8 con sede en Libres, presentó su renuncia voluntaria a dicho cargo, tras ser relacionada con Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

Este viernes, la dependencia estatal informó, mediante un comunicado, que aceptó la renuncia de la funcionaria y subrayó que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias y determinar lo que en derecho proceda.

De acuerdo con los reportes, Nazario “N” fue detenido el pasado 15 de octubre durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal en Jalisco, donde fueron aseguradas drogas, armas de fuego y vehículos.

Tras su captura, en redes sociales y medios locales comenzaron a circular versiones que relacionaban a Anallely López con el presunto delincuente, a quien usuarios atribuyeron los viajes al extranjero, regalos costosos y fotografías con vehículos de lujo que la exdelegada solía compartir en sus redes sociales.

La Secretaría de Bienestar estatal aseguró que, pese a la renuncia, continuarán las acciones de atención directa, acompañamiento y fortalecimiento de los programas sociales en la región.

Cabe mencionar que, otro político vinculado a Nazario N. es el edil de Oriental, Fidel Flores Concha, a cuyo primer informe de actividades asistió el presunto criminal, tres días de ser detenido.

Durante el evento, el alcalde le agradeció por “ser parte de este gran equipo”, en alusión a su presunta colaboración en obras públicas.

Asimismo, Nazario N. se desempeñaba como líder del Frente Transportista de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, Puebla y Michoacán, sin embargo, el organismo sindical lo ha negado.

Las autoridades federales lo identifican como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.

