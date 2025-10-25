Texmelucan inicia construcción de salón de usos múltiples en primaria

En atención a las necesidades de los alumnos de la escuela primaria Héroes de la Independencia en la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, dio banderazo de inicio de la construcción del salón de usos múltiples con el que se beneficiará a 671 estudiantes, adolescentes y padres de familia, teniendo una inversión de 1 millón 577 mil 276 pesos.

En su intervención el presidente municipal, Juan Manuel Alonso, señaló que, para su gobierno, la educación de las y los niños Texmeluquenses es una prioridad, por ello se trabaja para mejorar las condiciones e infraestructura de las instituciones educativas públicas del municipio.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente José Jaime Sánchez Cuevas, precisó que para la construcción de esta aula se llevarán a cabo trabajos de cimentación de mampostería, muros de tabique de barro rojo recocido, pisos de loseta cerámica, puertas y ventanas de aluminio, pintura en muros y plafones, instalación eléctrica, impermeabilizante en azotea, con una superficie total de 96.00 m².

El director de la escuela primaria Héroes de la Independencia, José Trinidad Minor González, agradeció la disposición del gobierno municipal para la ejecución de estas obras en beneficio de la educación y señaló que con la construcción de este salón se atenden las necesidades de realizar las actividades como reuniones, pláticas, exposiciones, juegos o dinámicas.

En este evento se contó con la presencia de los regidores Ramón Pérez Cruz, Carlos Llohol Reyes Mota y Christian Gabriel Picazo Pérez; así como, funcionarios municipales.

