Texmelucan realiza jornada de limpieza y reforestación en río Atoyac

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, se encuentra comprometido con el cuidado y rescate del medio ambiente, es por ello, que a través del Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan (SOSAPATEX), realizó una jornada de limpieza y reforestación en la ribera del río Atoyac en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

El Presidente Juan Manuel Alonso, enfatizó la importancia de sumar esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno y ciudadanía para atender las problemáticas ecológicas y evitar que se conviertan en problemas para la salud pública, como resultado de estas jornadas se ha logrado evitar el desbordamiento del río Atoyac, pese a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos meses.

Por su parte, Humberto Caballero Flores, representante del Coordinador del Plan Hídrico del Estado, reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para contribuir al cuidado del agua.

Martha Luisa Fragoso Sánchez, Jefa del Departamento de Cultura del Agua, en representación de Alberto Jiménez Merino, Director de CEASPUE, hizo un llamado a la ciudadanía a preservar estos espacios limpios, evitando tirar desechos.

Aunado a las labores de limpieza se llevó a cabo una reforestación. Con estas acciones el gobierno municipal trabaja por un Texmelucan limpio, con espacios verdes y dignos para todos.

