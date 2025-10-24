Abanderan a 15 poblanos para Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos

Con el orgullo de pertenecer a las fuerzas de seguridad pública y representar a Puebla, 15 hombres y mujeres de distintas corporaciones recibieron la bandera del estado, reconocimientos y uniformes para participar en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2025, que se efectuarán del 26 de octubre al 1 de noviembre en San Luis Potosí.

Durante su intervención, la rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS), Silvia Victoria Serrano Zafra, expresó que este abanderamiento simboliza más que una entrega formal: “es la satisfacción de compromiso, la disciplina y el orgullo que cada una y uno de ustedes porta, al representar con el corazón a Puebla”.

Serrano Zafra subrayó que la práctica deportiva fortalece los valores institucionales y contribuye al desarrollo integral de las y los servidores públicos que diariamente velan por la seguridad de la ciudadanía. Destacó, que cada participante refleja esfuerzo, preparación, convicción y la esperanza de quienes confían en su vocación.

La delegación poblana está integrada por once hombres y tres mujeres, pertenecientes a la Policía Estatal, Policía Estatal Turística, Policía Estatal de Caminos, Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, así como personal de la UCIPS, quienes competirán en distintas disciplinas deportivas.

Los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos reúnen a más de 2 mil servidores públicos de América Latina dedicados a las áreas de seguridad, aplicación de la ley y servicios de emergencia. Este certamen promueve el compañerismo, la salud física y la cooperación institucional entre cuerpos de seguridad de distintos países.

Esta ceremonia contó con la asistencia del coordinador general de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), Ervin Sibaja Cruz; del director de Intervención Focalizada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Sergio Alejandro Sánchez Franco; del director general de Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional, Juan Manuel Aguirre López; así como de la encargada de despacho de la Vicerrectoría Académica de la UCIPS, Rocío Brambila Limón y de la directora del Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana de la UCIPS, Fernanda Iveth Ocampo Lara.

